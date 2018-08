PES 2019 libera versão demo com doze clubes incluindo São Paulo e Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão de demonstração do PES 2019 está disponível para teste para Xbox One, Ps4 e PC a partir desta quarta (8). O game, desenvolvido pela Konami Digital Entertainment, tem um acordo de licenciamento exclusivo com o Campeonato Brasileiro.

Estão disponíveis 12 clubes e duas seleções na versão demo, incluindo São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O jogo oficial, que será lançado no dia 28 de agosto, conta também com Vasco e Corinthians, totalizando cinco times exclusivos.

A capa desta edição é o brasileiro Philippe Coutinho, que joga pelo Real Madrid. Além dos jogadores atuais dos times que integram o jogo, Romário, Bebeto, Roberto Carlos e Cafu também estarão no jogo.

O PES 2019, além do gráfico melhorado, promete ter comandos aprimorados e novidades na jogabilidade. Dentre elas, está o nível de cansaço dos jogadores, que deve ser mais realista e mostrar com mais clareza quando um jogador está cansado.

Além disso, o jogo volta a ter partidas com condições adversas de clima, sob nevadas, por exemplo. De acordo com a desenvolvedora, o efeito climático também afetará o desempenho dos jogadores.