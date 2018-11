Pesquisa Datafolha: Bolsonaro cresce e atinge 32%; Haddad tem 21%

Redação Bem Paraná com agências

O Datafolha divulgou nesta terça (2) a mais nova pesquisa de intenção de voto para presidente, Segundo o Datafolha, Jair Bolsonaro (PSL) cresceu quatro pontos percentuais, após as manifestações contra ele no último fim de semana, e ultrapassou, pela primeira vez em pesquisa do instituto, a barreira dos 30%, além de abrir vantagem sobre o segundo colocado, Fernando Haddad (PT), que estagnou.

Em relação à ultima pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 28 de setembro, Jair Bolsonaro passou de 28% para 32%; Haddad caiu de 22% para 21%;Ciro sem manteve com 11%, Alckmin foi de 10% para 9% e Marina passou de 5% para 4%; Os indecisos se mantiveram em 5% e os brancos ou nulos, passaram de 10% para 8%.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% - o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. . O levantamento foi contratado pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

ESTIMULADA

Jair Bolsonaro (PSL): 32%

Fernando Haddad (PT): 21%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Marina Silva (Rede): 4%

João Amoêdo (Novo): 3%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Alvaro Dias (Podemos): 2%

Cabo Daciolo (Patriota): 2%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Branco/nulos: 8%

Não sabe/não respondeu: 5%

REJEIÇÂO

O Instituto também perguntou: "Em quais desses nomes , você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? E qual mais?"

Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados somam mais de 100%.

Veja os números

Bolsonaro: 45%

Haddad: 41%

Marina: 30%

Alckmin: 24%

Ciro: 22%

Meirelles: 15%

Boulos: 15%

Cabo Daciolo: 14%

Alvaro Dias: 13%

Vera: 13%

Eymael: 12%

Amoêdo: 12%

João Goulart Filho: 11%

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 3%

Votaria em qualquer um/ não rejeita nenhum: 1%

Não sabe: 4%

SIMULAÇÔES DE SEGUNDO TURNO

Ciro 42X% x 37% Alckmin (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)

Alckmin 43% x 41% Bolsonaro (branco/nulo: 14%; não sabe: 2%)

Ciro 46X% x 42% Bolsonaro (branco/nulo: 10%; não sabe: 2%)

Alckmin 43% x 36% Haddad (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)

Bolsonaro 44% x 42% Haddad (branco/nulo: 12%; não sabe: 2%)

Ciro 46X% x 32% Bolsonaro (branco/nulo: 20%; não sabe: 2%)