Pesquisa Ibope mostra Bolsonaro com 26% e quatro empatados

Da Redação Bem Paraná com sites

Pesquisa Ibope para presidente do Brasil divulgada nesta noite de terça-feira (12) mostra que o candidato Jair Bolsonaro (PSL) ampliou sua vantagem sobre os concorrentes diretos. A pesquisa mostra que Bolsonaro tem 26% da intenção de votos (tinha 22% em pesquisa Ibope do mdia 5 de setembro), enquanto Ciro Gomes (PDT) aparece com 11% (tinha 12%), Marina Silva (Rede) 9% (tinha 12% em 5 de setembro) e Geraldo Alckmin (PSDB) 9% (o mesmo de seis dias atrás). Fernando Haddad (PT), oficializado como candidato pelo Partido dos Trabalhadores tem 8% nesta pesquisa (tinha 6% na última pesquisa Ibope). Foi a primeira pesquisa Ibope após o aatque sofrido pela candidato em Minas Gerais.

A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 10 de setembro, e ouviu 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2%. a pesauisa foi registrada sob o número BR-05221/2018. O nível de confiabilidade é de 95%.

Na simulação do segundo turno, Bolsonaro vence Haddad (40% contra 36%). Mas perde para Alckmin (37% a 38%), Ciro (37% a 40%) e empata com Marina (38% para ambos).

Já a taxa de rejeição medida pela pesquisa mostra Boklsonaro com 41%, Marina com 24%, haddad com 23%, Alckmin 19% e Ciro 17%.