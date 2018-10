Pesquisa indica que reconhecimento tem mais valor do que salário

Na hora de mudar de emprego ou buscar um novo desafio na própria empresa, ganhos e valores qualitativos tem mais importância do que ganhos e valores quantitativos. Salários e benefícios não são as principais reivindicações que os profissionais fazem ao questionarem se estão dispostos a aceitar uma nova vaga ou mesmo permanecer na posição em que estão. Segundo uma pesquisa, o que os colaboradores mais querem dos líderes é reconhecimento.

Sensação de desconforto e não valorização

A análise levou em consideração 3.365 opiniões de usuários do portal, para descobrir quais seriam as reivindicações mais comuns dos colaboradores aos principais líderes de diversas companhias. “Os funcionários têm a sensação que estão no comando de seus projetos, mas sentem que não estão sendo valorizados pelos gestores. Com isso, a falta de reconhecimento gera insatisfação com os líderes”, avalia Luciana Caletti, CEO da Love Mondays. Lista completa com os conselhos e o número de menções citadas na pesquisa:

Mais reconhecimento – 725

Melhorar comunicação com funcionários – 401

Melhorar salário - 368

Saber o que está acontecendo no dia a dia da empresa - 256

Melhorar processos sistemas e ferramentas - 229

Implementar ou melhorar plano de carreira - 227

Melhorar gerenciamento da empresa - 220

Melhorar os líderes e gerentes da empresa - 213

Criar mais oportunidades de aprendizado - 202

Melhorar benefícios corporativos-190

Com a equipe de redação do SalárioBr.

Curtas:

Frases:

“Existem duas coisas que as pessoas querem mais do que sexo e dinheiro: reconhecimento e elogio”

(Mary Kay Ash)

