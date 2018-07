Pesquisa mostra que estereótipo de gamers está bem errado

Pesquisa da Dell revela que diversos estereótipos sobre quem joga video game estão errados. O levantamento foi feito em 11 países, incluindo o Brasil, com 5.763 jogadores de PC que investem pelo menos uma hora por semana em games. Enquanto muitas séries e filmes acabaram popularizando a imagem de uma pessoa anti-social e com sobrepeso ou uma criança/adolescente, a pesquisa mostrou que a maioria dos jogadores tem diversos interesses e tem idade entre 20 e 30 anos. Além de gostarem de jogar, os participantes da pesquisa também curtem passar o tempo ouvindo música(63%), com a família(59%), amigos(55%) ou lendo e escrevendo(46%). Além disso, os jogadores também costumam dar uma pausa nos jogos para “se manter em forma”, segundo a pesquisa. No Brasil, 46% dos entrevistados disseram que praticam atividade física além de jogar.

Novidades do Facebook (I)

O aplicativo do Facebook vai ganhar um serviço de paquera nos moldes de apps como Tinder e Happn. De acordo com o Facebook, será possível criar um perfil “para encontros” separado do original. E a partir dele receber sugestões de pessoas a partir de suas preferências, gostos e amigos em comum. A rede social afirma que tudo que os usuários fizerem dentro do serviço de paquera não será mostrado a seus amigos. Os testes com o novo recurso começam ainda neste ano. O Facebook também anunciou que Instagram e WhatsApp, dois de seus mais populares aplicativos, passarão em breve a fazer chamadas de videoconferência em grupos.

Novidades do Facebok (II)

Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook disse ainda que rede social está construindo um novo controle de privacidade chamado “clear history” para permitir que usuários excluam o histórico de navegação. O Facebook está `em crise´ desde março, quando o escândalo envolvendo o vazamento de dados de 87 milhões de usuários para consultoria britânica Cambridge Analytica foi revelado.

Walt Disney aposta no Twitter

A Walt Disney criará programas de esportes, notícias e entretenimento ao vivo especificamente para a plataforma de mídia social do Twitter. O Twitter e as redes de esportes ESPN da Disney anunciarão programas ao vivo específicos em breve.

Bizarrices

Ilustrações feitas com chá

Um série de ilustrações feitas com chá misturado mostra a origem das folhas de chá. O designer russo Andrew Gorkovenko começou com a ideia que está ganhando as redes sociais.