Pesquisa Radar: Ratinho Jr tem 40,4%; Cida, 15,5%; e Arruda, 5,1%

Narley Resende

Com 40,4% das intenções de voto, o deputado estadual licenciado Ratinho Junior (PSD) lidera a pesquisa Radar Inteligência ao governo do Paraná, encomendada pela Associação dos Jornais Diários do Interior Paraná. A governadora Cida Borghetti (PP) aparece em segundo lugar, com 15,5% dos votos, seguida por João Arruda (MDB), com 5,1%, e Doutor Rosinha (PT), com 3,3%.

A sondagem aponta que Professor Jorge Bernardi (REDE) tem 1,7%; Professor Ivan Bernardo (PSTU), 1,6%; Ogier Buchi (PSL), 0,9%; Piva (PSOL); Geonísio Marinho (PRTB), 0,4%; Priscila Ebara (PCO), 0,3%. Brancos e nulos somam 11,4%, não sabe ou não respondeu, 18,9%.

A pesquisa realizada pelo Radar Inteligência ouviu 1494 eleitores no Paraná entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 2018. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é PR-01900/2018. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. O nível de confiança é 96%.