Pesquisa revela o perfil do viajante aéreo no Brasil: mulher, paulista, entre 25 e 34 anos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Voopter, aplicativo brasileiro líder na comparação de preços de passagens aérea, realizou um levantamento para identificar o perfil do brasileiro que mais viajou no primeiro semestre de 2018. Utilizando a sua base de dados a plataforma identificou que 68,7% das pessoas que buscaram passagens aéreas entre janeiro e junho deste ano foram mulheres. Além disso, a 36,22% tinham entre 25 e 34 anos. A maioria das buscas foram realizadas por paulistas, seguidos pela população do Rio de Janeiro e Brasília.

O estudo também mostrou qual foi o tíquete médio para voos nacionais, que chegou a R$ 428,08, e internacionais que foi de R$2,498.97. "Uma particularidade do consumidor brasileiro é que ele, na maioria das vezes, não planeja as suas viagens, reagindo melhor a ações promocionais das companhias aéreas na hora de escolherem o destino das suas próximas férias. Por isso temos uma antecedência da compra mais baixa do que em outros países, para destinos domésticos é de cerca de 49 dias e internacionais pouco mais de 110", explica Juliana Paiva, General Manager do Voopter.

Confira os dados na íntegra:



Gênero

Feminino - 68.70%

Masculino - 31.30%



Faixa etária

25-34 - 36.22%

35-44 - 22.27%

45-54 - 13.56%

55-64 - 12.34%

18-24 - 10.99%

65+ - 4.63%



Localização

Brazil no nosso caso com 97% da participação e dividido abaixo nas top cinco cidades onde estão localizadas as pessoas que buscam passagens:

1-São Paulo

2-Rio de Janeiro

3-Brasília

4-Belo Horizonte

5-Fortaleza

Perfil de compra separado por internacional e nacional: Ticket médio, antecedência da busca vs data de voo ( o dado do ticket médio é uma análise sobre o mês de junho de 2018)

Nacional

Ticket médio

R$428,08

Antecedência de busca

49,20 dias

Internacional

Ticket médio

R$2,498.97

Antecedência de busca

110,79 dias