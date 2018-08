Pesquisa revela que brasileiros não costumam se envolver durante viagens

Redação Bem Paraná com assessoria

Pesquisa revela 9 curiosidades sobre os hábitos dos viajantes brasileirosO KAYAK, maior plataforma de planejamento de viagens do mundo, realizou uma pesquisa com 26.126 entrevistados de 26 países diferentes para identificar hábitos de viagem. No Brasil foram entrevistadas 986 pessoas de vários estados, com idade entre 18 e 65 anos. A pesquisa revela muitas curiosidades sobre como os brasileiros planejam suas viagens, o que buscam ao viajar e muito mais. Confira:

1. Destinos de preferência – Praia é líder absoluta

70% dos brasileiros afirmaram ter destinos de praia como prioridade para as suas férias. Globalmente, praia também lidera, mas com 52% dos votos. "O Brasil um país tropical, com uma temperatura média mais alta e uma ampla oferta de praias. É natural tenhamos esse tipo de viagem mais consolidado", afirma Eduardo Fleury, Líder de Operações do KAYAK no Brasil.

2. Economia – Viajar é uma prioridade para os brasileiros

Em relação às coisas em que preferem gastar dinheiro, a maior parte dos brasileiros (43%) respondeu viagens. Globalmente viagens também lideraram, mas com 32% dos votos. Outras opções incluíam alimentação (em casa e fora), reformas domésticas, compra de eletrônicos, roupas e eventos culturais. Durante a viagem, a prioridade de gasto da maior parte dos entrevistados (40%) é com compras.

3. Inspiração e planejamento – Sites de viagem são fortes e preço é fator determinante

50% dos brasileiros se inspiram em sites de viagem para planejar suas próximas férias. Amigos e família também são uma fonte de inspiração importante (49%). Ao serem questionados sobre o que é mais importante na hora de escolher uma passagem aérea para uma viagem a lazer, 50% responderam que o preço é o principal fator.

4. Acomodação – Hotéis ainda são preferência

No Brasil, hotéis ainda são o tipo preferido de acomodação dos viajantes, liderando a pesquisa com 52% dos votos. Outros 21% preferem se hospedar na casa de amigos ou familiares, 20% preferem quartos ou casas alugadas e 3% optam por acampamentos. Para a escolha do hotel, ter café-da-manhã incluso é uma prioridade para 84% dos brasileiros.

5. Romances – Brasileiros não costumam se relacionar em viagens

68% dos brasileiros afirmam nunca ter começado um relacionamento com alguém que conheceram durante as férias e 74% nunca tiveram um relacionamento com um/a parceiro/a que vivesse no exterior. Ainda assim, somos mais adeptos de romances em viagens do que a média global: no mundo, 76% dos entrevistados afirmaram nunca ter vivido essa experiência.

6. Tecnologia e redes sociais – Brasileiros gostam de compartilhar suas viagens online

53% dos brasileiros gostam de publicar fotos de suas viagens em redes sociais, 37% escrevem sobre elas e 22% gostam de publicar vídeos. "O uso de redes sociais para o compartilhamento de todas as nossas experiências não é novidade e a tendência é que estes índices aumentem cada vez mais em todos os segmentos", afirma Fleury.

7. Depois das férias bate a tristeza

56% dos brasileiros afirmam se sentirem tristes após o final das férias – para compensar essa tristeza, a maioria busca adotar hábitos mais saudáveis: 40% afirmam melhorar suas dietas.

8. Gastronomia é um fator importante para os viajantes brasileiros

Ao serem questionados sobre a importância da gastronomia em viagens, 55% dos brasileiros afirmaram que escolhem seus destinos, entre outras razões, pela qualidade da comida. Para 21%, a gastronomia é o fator principal. A maior parte – 58% - dos entrevistados prefere restaurantes que sirvam comida local ao viajar.

9. Aventura – Turismo esportivo não é comum

79% dos brasileiros alegam nunca ter escolhido um destino com a finalidade de aprender ou aprimorar habilidades esportivas. O esporte mais comum praticado em viagens é o mergulho, resposta de 33% dos entrevistados.