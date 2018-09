Pesquisa vai mapear startups de tecnologias limpas em todo o Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um mapeamento quer compreender o ecossistema de starutps que trabalham com energia limpa no Brasil. Para isso, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (FGV Ces), ao lado de parceiros, convida empreendedores do segmento a responder um questionário, que está disponível até quinta-feira (13).

Podem participar da pesquisa, realizada em parceria com EDP, Coppe UFRJ e Associação Brasileira de Startups (ABStartups), empresas em todos os níveis de maturidade. A partir dos resultados, pesquisadores identificarão as principais tecnologias, perfil dos empreendedores, modelos de financiamento, redes de colaboração e desafios enfrentados por essa categoria de negócio.

O estudo irá analisar o impacto dessas empresas no setor elétrico brasileiro, identificando tecnologias e modelos de negócio com potencial de transformá-lo. Os resultados poderão servir como subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas para o fomento do setor no Brasil.

Também será criado um Observatório de Tecnologias Limpas, que disponibilizará informações autorizadas para uso público. O mapeamento contribuirá, ainda, para conectar grandes organizações e investidores a startups para dar escala às inovações.

Como retribuição aos empreendedores que participarem do levantamento, são contrapartidas relatório de resultados, visibilidade no ecossistema, integração à rede de relacionamento dos realizadores e participação em sorteio para ganhar três ingressos para o Case, evento para startups.

O questionário pode ser respondido por meio do link: http://gvces.com.br/mapeamento-de-startups-de-cleantech-no-brasil/.