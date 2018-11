Pete Davidson ainda tem esperança de retomar noivado com Ariana Grande

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pete Davidson não é brasileiro, mas não desiste nunca.

Dias depois de terminar um noivado de quatro meses com a cantora Ariana Grande, parece que Davidson está confiante de que o casal pode reatar os laços em breve.

Segundo o jornal americano New York Post, amigos do comediante que atua no Saturday Night Live afirmaram que ele estaria esperançoso em um reatamento. O relacionamento foi terminado por decisão de Ariana, na semana passada.

"Eu falei com o Pete alguns dias atrás e ele já estava fazendo piadas de novo", disse um amigo de Davidson ao jornal. "Ele ainda está apaixonado por Ariana e enxerga um futuro com ela". Mas, ao menos por agora, "ele sabe [que a separação] é para o melhor".

Nas últimas semanas, foi especulado na imprensa que Ariana teria sido muito atingida pela morte de seu ex-namorado, o rapper Mac Miller, fruto de uma overdose. Ao que parece, o luto teria impressionado Davidson.

"Ariana esteve devastada e Pete não conseguiu lidar com isso", uma pessoa próxima à situação contou ao jornal The Sun. "Ela percebeu que precisa de um adulto que possa apoiá-la e ele não é isso".