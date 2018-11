Pete Davidson faz piada com Ariana Grande e diz que havia noivado antes de relação com a cantora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um vídeo promocional de um episódio do humorístico americano Saturday Night Live, o comediante Pete Davidson, 24, fez uma brincadeira com o fim do noivado com Ariana Grande, 25.

Ao lado do ator Jonah Hill, ele simulou que estava pedindo a cantora Maggie Rogers, outra convidada do programa, em casamento. Quando ela recusou, ele respondeu: "Três a zero".

A sugestão de que o compromisso com Ariana teria sido seu segundo noivado causou furor na internet. Quem seria a outra ex-noiva de Davidson?

Segundo o portal americano TMZ, essa pessoa é a atriz Cazzie David, com quem o comediante esteve entre 2016 e 2018.

Mas a brincadeira repercutiu mal entre os fãs de Ariana e com a própria cantora. Ela usou as redes sociais para criticar o comentário de Davidson, já que os dois haviam combinado de não falar sobre o término publicamente.

Em uma série de postagens, que agora estão deletadas, a americana disse: "Para alguém que diz detestar pertinência, você realmente se mostra apegado a ela".

Término No fim de outubro, dias depois de terminar o noivado de quatro meses com a cantora Ariana Grande, Davidson pareceu estar confiante de que o casal pudesse reatar os laços.

Segundo o jornal americano New York Post, amigos do comediante afirmaram que ele estaria esperançoso em reatar. A decisão de encerrar o relacionamento partiu de Ariana.

A cantora já devolveu ao humorista o anel de noivado, que custou mais de US$ 100 mil (R$ 371 mil). O anel de diamantes era personalizado e feito por encomenda.