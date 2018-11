Petista distribui santinho com nome de Lula na Bahia

Folhapress

BAHIA, BA (FOLHAPRESS) - Faltando apenas um dia para a eleição presidencial, um candidato a deputado federal do PT pela Bahia distribuiu santinhos com o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato à presidência.

O material foi distribuído por cabos-eleitorais do deputado estadual e candidato a deputado federal José Neto (PT) durante caminhada na cidade de Feira de Santana (110 km de Salvador), da qual participou o presidenciável Fernando Haddad.

O mesmo candidato também distribuiu outros santinhos nos quais constavam o nome de Haddad como candidato.