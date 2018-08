Petista Marília Arraes admite abrir mão da candidatura ao governo do PE

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidata ao governo de Pernambuco, a vereadora Marília Arraes (PT) admitiu a dirigentes petistas a disposição de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, abrindo mão de concorrer contra o governador Paulo Câmara, do PSB.

Embora vitoriosa na convenção estadual do partido, Marília disse a aliados que não pretende tensionar o clima da convenção petista, onde será lançada a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.

A intenção dos petistas é pacificar o ambiente para que o lançamento de Lula seja festivo. Por isso, nenhuma divergência deverá ser levada à convenção.

A mesma lógica valerá para o PT do Ceará, hoje dividido quanto à hipótese de ceder espaço para que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), concorra à reeleição na chapa do governador petista, Camilo Santana.