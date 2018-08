Petista Marilia Arraes não será mais candidata ao governo pernambucano

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A vereadora recifense Marília Arraes (PT), prima de Eduardo Campos e neta de Miguel Arraes, não deve ser mais candidata ao governo de Pernambuco. Nos bastidores, o partido caminha efetivamente para se aliar ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que tenta a reeleição.

A decisão só será comunicada na tarde desta quarta-feira (1º) após reunião da Executiva Nacional. O senador Humberto Costa (PT) deve ocupar uma das vagas ao Senado na chapa pessebista. A outra é do deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB), crítico ferrenho do PT e do ex-presidente Lula.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), integrante do Grupo de Tática Eleitoral (GTE) afirmou que a decisão só será oficializada após a reunião desta tarde. "Não posso falar ainda. Esse assunto está sendo tratado agora", informou.

O partido aposta na neutralidade nacional do PSB, o que possibilitaria arranjos locais, e na desistência da candidatura de Márcio Lacerda (PSB) ao governo de Minas Gerais.

O encontro estadual do PT em Pernambuco, que aconteceria nesta quinta (2), deve ser desarmado.

Até esta terça (31), havia a costura para referendar o nome de Marília durante o encontro local, mas deixando uma ressalva para que a decisão pudesse ser modificada posteriormente em razão de uma decisão da Executiva Nacional do partido.

Na terça, Marília afirmou à reportagem que não trataria mais do tema. "Tem coisas que estão na dimensão dos burocratas da política. Não trato mais disso. Meu compromisso com Lula é garantir a ele a maior vitória do PT no Brasil. É isso que Pernambuco vai fazer", disse.

A vereadora enfrentou resistência dentro do próprio partido desde o ano passado, quando evidenciou o desejo de ser a candidata ao governo. O grupo capitaneado pelo senador Humberto Costa (PT), argumentando a importância do PSB no contexto nacional diante da situação do ex-presidente Lula, preso em Curitiba, defendeu a aliança com Paulo Câmara.

Em 2014, Paulo Câmara apoiou, no segundo turno, o senador Aécio Neves (PSDB) para a Presidência da República e também se posicionou de maneira favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Os aliados de Marília vão insistir para que o encontro estadual seja realizado nesta quinta. "Reitero a importância do respeito ao encontro como instância partidária", disse a deputada estadual Tereza Leitão (PT).

O decisão do PT já teria sido comunicada ao governador Paulo Câmara. Por meio da secretaria de imprensa, ele afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto.