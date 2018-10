Petrobras anuncia acordo de R$ 4 bilhões com empresa americana

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta quarta (10) acordo com a americana Murphy Oil para fusão de atividades de exploração e produção de petróleo nos Estados Unidos. A negociação renderá até US$ 1,1 bilhão (R$ 4,1 bilhões na cotação atual) à estatal.

O negócio prevê a criação de uma empresa com os ativos das duas companhias na porção americana do Golfo do México. Por meio de sua subsidiária Petrobras America Inc, a estatal terá 20% da nova empresa. A Murphy fica com os 80% restantes.

Do valor total da transação, US$ 900 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) serão pagos à vista. Outros US$ 150 milhões (R$ 560 milhões) serão divididos até 2025. O restante equivale a investimentos em estudo para o campo petrolífero de St Malo, que podem feitos pela Murphy, caso aprovados.

Com 17 campos de petróleo, a nova empresa terá uma produção média estimada de 75 mil barris de óleo equivalente (somado ao gás) por dia no quarto trimestre de 2018.

Em comunicado ao mercado, a Petrobras diz que a transação representa entrada de caixa e compartilhamento de investimentos futuros, "resultando num portfólio final com melhor relação risco-retorno".

A Murphy atua no Brasil com participação em seis blocos exploratórios na bacia de Sergipe-Alagoas.

Segundo o acordo, ela será responsável pela operação dos projetos conjuntos com a Petrobras nos Estados Unidos.

Assim, a estatal deve diminuir sua estrutura em Houston, no Texas, sede de seu escritório americano. A companhia também está tentando vender a polêmica refinaria de Pasadena, nos arredores da capital texana.

A refinaria foi incluída no plano de desinvestimentos da empresa e oferecida ao mercado em fevereiro. Em maio, o processo passou à segunda fase, que prevê o convite de interessados para avaliar o ativo.

Quando as duas transações forem concluídas, o escritório local deve se concentrar apenas em operações de comercialização de petróleo e combustíveis.