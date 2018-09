Petrobras eleva preço da gasolina nas refinarias a nova máxima de R$ 2,2069

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta terça-feira (4) que vai aumentar o preço médio da gasolina em 1,68% nas refinarias a partir de quarta-feira.

Com a elevação, o combustível atingirá uma nova máxima dentro da sistemática de reajustes diários, iniciada há mais de um ano, a R$ 2,2069 por litro.

Na semana passada, impulsionado pela alta do dólar, o preço da gasolina vendida pela Petrobras também foi recorde desde que a empresa passou a praticar reajustes diários, em julho de 2017. No aumento divulgado no dia 29 de agosto, a estatal chegava a sexta alta seguida, com preço de R$ 2,1079 por litro.