Petrobras reduz preço da gasolina em 1% nas refinarias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (1º) uma redução de 1% no preço da gasolina negociada em suas refinarias. A partir deste sábado (2), o litro do combustível será vendido a R$ 1,4758 para as distribuidoras.

O último anúncio de queda no preço da gasolina havia sido feito no dia 30 de janeiro, quando o combustível caiu de R$ 1,5104 para R$ 1,4907.

Já o preço do litro do óleo diesel foi mantido em R$ 2,0198, segundo a Petrobras. As informações são da Agência Brasil.