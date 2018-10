Petrobras reduz preço da gasolina pela segunda vez em uma semana

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pela segunda vez em uma semana, a Petrobras reduziu o preço da gasolina vendida por suas refinarias, acompanhando a queda da cotação do dólar.

A partir desta quinta (11), a empresa venderá o litro do combustível a R$ 2,1691, em média. É a quarta queda seguida desde o recorde de R$ 2,2514 por litro atingido no dia 14 de setembro.

Desde que anunciou o uso de mecanismos de proteção financeira para reduzir as volatilidades do preço, no dia 6 de setembro, a estatal mexeu no preço da gasolina seis vezes.

Em duas ocasiões, no início de setembro, houve aumento. Nas quatro seguintes, queda.Antes do mecanismo, que prevê a compra e venda de títulos no mercado futuro para compensar eventuais prejuízos, a média de reajustes era próxima de 18 por mês.

Nas bombas, o preço da gasolina já vem sentindo o impacto da redução nas refinarias: na última semana, ficou praticamente estável em relação à semana anterior: R$ 4,700 por litro, ante R$ 4,696.

Ainda assim, impulsionado pela escalada das cotações internacionais e do câmbio durante a campanha eleitoral, o preço atual é o maior desde 2007.

A queda do dólar reduziu também a necessidade de gastos do governo com subsídio ao óleo diesel. De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), a subvenção paga a produtores e importadores está abaixo de R$ 0,30 por litro desde o último dia 5.

Nesta quarta (10), a subvenção é de R$ 0,20 por litro. O valor é calculado sobre um preço de referência estimado pela ANP, que simula qual seria o custo do diesel importado em todas as regiões do país. Quando esse preço cai, o governo paga menos subvenção.