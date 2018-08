Petrobras tem lucro de R$ 10 bilhões no 2º trimestre, melhor resultado desde 2011

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A escalada dos preços do petróleo levou a Petrobras a lucro de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre, o melhor resultado desde o segundo trimestre de 2011. No ano, o lucro acumulado da estatal soma R$ 17,033 bilhões, também o melhor desde 2011.

Segundo a companhia, o resultado reflete aumento nas margens de exportação de petróleo com a alta das cotações internacionais e a um aumento de 6% nas vendas de gasolina e diesel diante da recuperação de mercado que havia sido perdido para importações.

O impacto da greve dos caminhoneiros só é citado uma vez no balanço, como responsável pela queda no lucro bruto da área de distribuição, devido a perdas de estoques da BR Distribuidora, que divulgou balanço na quinta (2).

No segundo trimestre, a Petrobras teve receita de R$ 84,395 bilhões, alta de 26% com relação ao mesmo período do ano anterior.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos e amortizações) subiu 57%, para R$ 30,067 bilhões.

No dia 30 de junho, a dívida líquida da companhia era de R$ 284 bilhões, alta de 5% em relação ao fim do primeiro trimestre devido à variação cambial. Em dólares, porém, a dívida caiu para US$73,66 bilhões.

Principal indicador de endividamento, a relação entre dívida líquida e Ebitda chegou a 3,23 vezes. A meta da companhia é atingir 2,5 vezes até o fim do ano.