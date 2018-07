Peugeot 208 ganha série especial InConcert por R$ 65.490

O Peugeot 208 ganha a edição especial In Concert, ao preço sugerido de R$ 65.490. De série a In Concert vem equipada com quatro novos alto falantes que deixa o som 40% mais potente, ar-condicionado Bi-zone, teto de vidro panorâmico, sensor de estacionamento traseiro, conexão link My Peugeot e sistema de alarme ultra-som. A versão ainda conta com a central multimídia touchscreen com tela colorida de 7 polegadas com as funções navegação GPS, rádio, MP3 Player, Bluetooh, computador de bordo, conexão USB e auxiliar, visualizador de fotos, streaming de áudio, conectividade para iPod e configuração de diversos parâmetros do carro. O 208 In Concert 1.5 equipado com câmbio manual tem preço sugerido de R$ 55.490 e para a opção 1.6 com câmbio automático o preço é de R$ 59.590.