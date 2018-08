Peugeot começa a vender Partner 2019

Da redação

As concessionárias Peugeot começam a vender a linha 2019 do utilitário Partner. O modelo agora é equipado com motor 1.6 flex de 16 válvulas e até 122 cavalos. O preço sugerido é de R$ 64.990. Outro destaque do modelo é o painel 100% digital com indicador para trocas de marcha. O Peugeot Partner tem capacidade de carga para até três metros cúbicos ou 800 quilos. Outro destaque é a porta lateral corrediça, que facilita a operação de carga e descarga em centros urbanos. Produzido pela PSA, ele divide projeto com o Citroën Berlingo. Os dois veículos são vendidos pelo mesmo preço. A relação de equipamentos do Partner inclui computador de bordo, direção hidráulica, ar-condicionado, volante com regulagem de altura, tomada de 12 volts, portas traseiras com vidros (para aumentar a visibilidade), ganchos para amarração e grade divisória entre a cabine e a área de carga.

O compartimento de carga tem 1,25 m de altura, 1,16 m de largura e 1,7 m de comprimento com acesso por meio de portas traseiras com abertura de 180 graus, além de itens como ganchos internos de amarração e trava do estepe.