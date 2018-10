Pezão assegura Maracanã na Copa América mesmo com impasse judicial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Luis Fernando Pezão, assegurou ao CEO da CBF e do Comitê Organizador da Copa América, Rogério Caboclo, que o Maracanã estará disponível para a realização do torneio sul-americano –em junho e julho de 2019.

Mesmo com todo o impasse judicial envolvendo a gestão do estádio, o político fluminense avisou, em reunião na tarde desta quarta-feira (3), que não há hipótese de as disputas pelo controle do Maracanã afetarem a agenda da Copa América.

Na tentativa de tranquilizar Rogério Caboclo, Pezão informou que poderia até convidar membros do Tribunal de Justiça do Rio para a assinatura de um possível Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assegurando que nenhum passo do processo que questiona a gestão do estádio inviabilizaria a utilização do Maracanã para os cinco jogos da Copa América.

Participaram ainda do encontro o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, o presidente da confederação, Coronel Nunes, e assessores especiais das entidades.

CONCESSÃO CANCELADA

No último dia 12 de setembro, o juiz Marcello Alvarenga Leite, da 9ª Vara Pública do Rio de Janeiro, determinou que o processo de licitação do Maracanã fosse suspenso. O magistrado acolheu Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, na qual o órgão aponta que o processo de concessão por 35 anos teve vícios.

Em decisão do dia 11 de setembro, a qual o UOL Esporte teve acesso, Leite informou que o acordo "é lesivo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro e desnecessário para a viabilidade econômica da concessão". Afirmou ainda que o "procedimento licitatório, para a seleção da concessionária que administraria Maracanã e o Maracanazinho por 35 anos, encontra-se viciado em decorrência de ter sido oferecido acesso privilegiado a informação em favor de apenas um dos licitantes (a empresa IMX HOLDING S/A)".

Contrário à determinação, o Estado do Rio de Janeiro recorreu da decisão. Em junho deste ano, o Flamengo fechou acordo com a concessionária até 2020. O Fluminense, por sua vez, negocia um aditivo ao contrato e a expectativa é que as partes se acertem ainda este mês.