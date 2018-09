Pezão veta emenda da Alerj que proíbe venda da Cedae

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), vetou nesta sexta-feira (21) emenda aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que proibia a venda da Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgotos). O governo justificou o veto alegando que a aprovação desse artigo “fulminaria” o Plano de Recuperação Fiscal adotado pelo estado. As informações são da Agência Brasil.

A Cedae foi dada em garantia para empréstimo de R$ 2,9 bilhões, do banco francês BNP Paribas, usado em dezembro do ano passado para regularizar a folha de pagamento do funcionalismo. Na quinta-feira (20), Pezão já havia adiantado que vetaria a matéria, aprovada por 48 votos a 0 na Alerj, no último dia 18.

“Vou vetar imediatamente, assim que o projeto chegar a mim. Eu não vou colocar a recuperação fiscal do estado em risco. Tive um trabalho muito árduo de criar um plano de recuperação que não existia no país. Isso viabilizou as finanças do estado”, disse o governador.

Segundo a assessoria da Alerj, os deputados têm prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do ofício do governador e da publicação no Diário Oficial do Legislativo, para apreciar o veto. Para derrubada do veto, são necessários pelo menos 36 votos.