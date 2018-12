PF apreende 11 fuzis no Aeroporto Santos Dumont

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais federais apreenderam na noite desta terça-feira (23) 11 fuzis no terminal de cargas do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, junto com as armas foram encontrados 19 carregadores de fuzil (peça que contém as munições) e dois tabletes de cocaína. As informações são da Agência Brasil.

A carga ilegal estava escondida numa caixa de fritadeiras elétricas que havia sido despachada em Cascavel, cidade do oeste paranaense, a 150 quilômetros da fronteira com o Paraguai.

O destinatário do carregamento foi preso em flagrante. A PF não divulgou detalhes da identidade do envolvido.