PF apreende 336 kg de cocaína na Baía de Guanabara

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em operação na madrugada deste domingo (22), a Polícia Federal prendeu em flagrante três suspeitos que transportavam 336 kg de cocaína em um barco pesqueiro na Baía de Guanabara, próximo à Niterói. A ação contou com o apoio da Marinha do Brasil.

Segundo nota da PF, a droga havia sido escondida atrás de uma parede falsa no porão do barco, que também estava repleto de gelo para dificultar a localização da cocaína. Os policiais federais removeram o gelo e encontraram a droga acondicionada em 12 bolsas que, suspeita-se, seriam içadas e colocadas no interior de um contêiner em um navio com destino à Europa.

Os presos foram indiciados pela PF por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico cujas penas somadas podem chegar a 35 anos de reclusão e, após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça. As informações são da Agência Brasil.