PF cumpre mandados contra quadrilha que roubava bancos no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais federais cumprem nesta quinta-feira (13) dez mandados de prisão preventiva contra acusados de participar de quadrilha especializada em roubos a bancos com o uso de explosivos, no litoral sul do Estado do Rio. As informações são da Agência Brasil.

Sete mandados da Operação Crepitus estão sendo cumpridos em Angra dos Reis, no sul do estado, com o apoio das Forças Armadas.

Também estão sendo cumpridos mandados de prisão no Rio de Janeiro, Seropédica (RJ) e Pardinho (SP).

As investigações foram iniciadas pela Polícia Federal depois do roubo de uma agência do Banco do Brasil e da tentativa frustrada de roubo na Caixa Econômica Federal, ambas em Paraty, no sul fluminense, em março deste ano.

Segundo a PF, os envolvidos já são alvo de ação penal e respondem pelos crimes organização criminosa, roubo, incêndio, explosão, posse e/ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse e/ou porte ilegal de artefato explosivo ou incendiário.

CAIXAS ELETRÔNICOS

De acordo com o Ministério Público Federal, a investigação, que é um desdobramento da Operação Dillinger, mostrou que a quadrilha possui duas células operando em atividades autônomas, sendo a primeira dedicada à prática de roubos a caixas eletrônicos e a segunda sob forma de associação ao tráfico de entorpecentes e outros crimes.

Essa segunda célula é também responsável pela segurança e esconderijo da quadrilha que pratica os roubos a bancos. Os grupos teriam ligação com as facções Comando Vermelho e PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

A Crepitus está sendo executada junto com uma operação das Forças Armadas que atua em oito comunidades de Angra dos Reis, com 2.200 militares e o apoio de policiais militares e civis.