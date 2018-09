PF deflagra operação contra pornografia infantil na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal está cumprindo nesta quinta-feira (13) seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, como parte da quinta fase da Operação Proteção Integral para o combate ao abuso sexual infantil e sua divulgação pela internet. As informações são da Agência Brasil.

Segundo informações da assessoria de imprensa da PF, até o momento foram presos dois homens em flagrante por terem arquivos contendo imagens pornográficas com crianças e adolescentes.

A Operação Proteção Integral, explica a PF, é um trabalho permanente, realizado por policiais federais que usam técnicas próprias de monitoramento e investigação no ambiente cibernético, para rastrear e responsabilizar os responsáveis por atividades de compartilhamento, armazenamento e produção de arquivos contendo imagens de pornografia infantil.

Os investigados responderão pelo crime de publicação de imagens de pornografia infantil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de três a seis anos de prisão.