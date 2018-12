PF faz operação contra tráfico internacional de drogas por navios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais federais e militares da Capitania dos Portos cumprem nesta quarta-feira (10) 18 mandados de prisão temporária contra suspeitos de tráfico internacional de drogas por via marítima.

A ação, que conta com o apoio da Receita Federal e da Aeronáutica, tem como foco uma quadrilha especializada em transportar cocaína por meio de contêineres em navios que seguem para a Europa. A droga é transportada em meio a cargas lícitas, de acordo com a PF. As informações são da Agência Brasil.

Ainda segundo a PF, a organização criminosa usa pequenas embarcações que encostam nos navios ancorados nos portos e levam a carga de drogas para dentro deles. Como o pequeno barco se aproxima pelo mar, ele fica escondido da visão das autoridades portuárias. Uma vez dentro do navio, a cocaína é colocada ilegalmente em contêineres previamente escolhidos de acordo com o destino.

Participam da operação 200 policiais federais. Além dos mandados de prisão temporária, estão sendo cumpridos 22 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e da Paraíba.