PF investiga suposto desvio de R$ 90 mi de fundo previdenciário em PE

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta (19) uma operação em seis estados e no Distrito Federal contra um suposto esquema de fraudes no instituto de previdência dos servidores de um município da região metropolitana de Recife.

A Operação Abismo levou os agentes às ruas de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal para cumprir 64 ordens judiciais, sendo 42 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária.

As medidas foram determinadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores depositados em contas em nome dos investigados.

As investigações, que tiveram início em março de 2018, apuraram que foram transferidos mais de R$ 90 milhões do instituto para fundos de investimento compostos por ativos podres, sem lastro e com grande probabilidade de inadimplência futura.

A suposta alteração na carteira de investimentos do instituto de previdência, segundo a PF, teria sido executada a mando do prefeito do município. Os envolvidos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, cujas penas ultrapassam os 30 anos de reclusão.