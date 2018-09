PF pede prorrogação de inquérito sobre ataque a Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal pediu à 3ª Vara Federal em Juiz de Fora a prorrogação, por mais 15 dias, do prazo para concluir o inquérito sobre a agressão ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). A medida, segundo os investigadores, é necessária para encerrar diligências consideradas indispensáveis.

"Com tais elementos probatórios a serem recolhidos nas próximas semanas, a PF pretende avançar no sentido de caracterizar a autoria e materialidade do ato criminoso, bem como determinar as motivações do agressor e delimitar eventuais co-participações", informou a PF em nota.

Por ora, os policiais entrevistaram 38 pessoas e colheram 15 depoimentos de testemunhas. O autor do ataque, Adelio Bispo de Oliveira, prestou três interrogatórios.

"Foram pleiteadas e obtidas junto ao Poder Judiciário várias medidas cautelares, como quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático", afirmou a PF.

Já foram analisados dois terabytes de imagens. Houve diligências de investigação em Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Pirapitinga, Belo Horizonte e Florianópolis.

A PF concluiu cinco laudos periciais, sendo que outros quatro estão em andamento.