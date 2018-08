PF prende dono de corretora de valores suspeito de lavagem de dinheiro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (10) o empresário João Paulo Julio de Pinho Lopes, responsável pela corretora Advalor. Ele é suspeito de participar da lavagem de dinheiro de propina a agentes públicos.

Pinho Lopes foi apontado como responsável pelos crimes em delação premiada do ex-subsercretário de Transportes Luiz Carlos Velloso, preso na Operação Tolypeutes, que apurou o pagamento de propina na construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro.

Velloso afirmou que a Advalor era a responsável por operacionalizar o recebimento de propina pelo deputado Julio Lopes (PP-RJ), que foi secretário de Transportes na gestão Sérgio Cabral (MDB).

A corretora de valores também já havia sido citada nas investigações contra o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco.

O juiz Marcelo Bretas autorizou a prisão preventiva do investigado, sem prazo para terminar.