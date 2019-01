PF prende em Curitiba mais duas pessoas por simulação de união estável para fins migratórios

Blog Plantão de Polícia

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta (31), duas pessoas ao tentarem simular uma união estável com o objetivo de regularizar a situação de um imigrante irregular no País.

Uma brasileira residente em Passo Fundo/RS e seu suposto companheiro senegalês apresentaram no setor de migração da Polícia Federal em Curitiba diversos documentos com o intuito de obter a permanência do imigrante que reside nesta cidade.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÂO DE POLÌCIA