PF substitui chefia da escolta da campanha de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal trocou na terça-feira (18) a chefia da escolta da campanha do candidato Jair Bolsonaro (PSL). O delegado Daniel França foi substituído por Antonio Marcos Teixeira, que comandava a divisão de segurança de dignitários da PF.

A mudança ocorre 13 dias após o candidato levar uma facada durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

A reportagem apurou que a troca foi motivada pelo atentado. Os procedimentos da equipe de segurança no dia estão sendo examinados pela PF.

Na semana passada, os agentes que escoltavam o político foram chamados a Brasília para depor em um procedimento de "análise pós-evento crítico", que a PF diz ser uma avaliação do trabalho policial.

Nesta quarta (19), a Folha de S.Paulo informou que França não estava em Juiz de Fora acompanhando Bolsonaro no dia do atentado e que os agentes da escolta não tinham rádio para se comunicar. Eles improvisaram enviando mensagens num grupo de WhatsApp.

Policiais federais que atuam com escola de autoridades ouvidos pela reportagem disseram, em condição de anonimato, que o ideal seria a comunicação por rádio, que permitiria que ficassem com as mãos livres.

A PF disse, em nota, que o "rádio nem sempre é o meio de comunicação mais indicado em situações de multidão". A nota não explicou a razão da ausência de França na cidade mineira e afirmou que a função dele era "viabilizar o trabalho de segurança, nem sempre realizada em campo".

A Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais) protocolou um questionamento direcionado ao diretor-geral da PF, Rogério Galloro, sobre os critérios para a escolha dos chefes das equipes responsáveis pela segurança dos candidatos à Presidência.

O documento dizia que "delegados sem nenhuma experiência na função" têm sido convocados para a função, o que seria "um risco". A PF não se manifestou sobre o documento nem sobre a substituição.