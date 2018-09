PF vasculha sede do PP no Piauí em investigação sobre Ciro Nogueira

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (27) dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, em Teresina. Os investigadores vasculham a sede do partido no estado e a casa de um funcionário da legenda. As informações foram confirmadas à reportagem por pessoa com acesso ao caso.

Nogueira concorre à reeleição e tem negado envolvimento em ilegalidades sob investigação.

As medidas foram autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em inquérito sigiloso que apura crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente praticados por empresários de uma grande empreiteira, políticos e doleiros.

A PF informou que as investigações partiram de acordos de delação premiada firmados por executivos da empresa com a Procuradoria-Geral da República e que apontaram "os caminhos percorridos pelos valores que teriam sido desviados de obras públicas" para a companhia.

A reportagem não localizou Nogueira ou algum de seus representantes.