Piauí vence Miss Brasil Mundo 2018 e Estado tem título pela primeira vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A representante do Piauí, Jéssica Carvalho, 22, venceu no início da madrugada deste domingo (12) o Miss Brasil Mundo 2018, realizado em Angra dos Reis (RJ). "Estou muito, muito feliz! Embora a gente sempre chega em um concurso querendo ganhar, é uma surpresa para mim", disse ela com exclusividade ao F5, logo após o fim da cerimônia.

Carvalho foi coroada pela fluminese Gabrielle Vilela, 26, sua agora antecessora. Em segundo lugar ficou a Miss Amazonas, Jainy Lemos, 22, e em terceiro a Miss Espírito Santo, Marina Ramada, 22. O concurso, que garante vaga para representar o país no Miss Mundo 2018 --que será em dezembro, na cidade chinesa de Sanya--, contou este ano com 48 concorrentes.

Com a conquista, o Piauí leva pela primeira vez o título para casa, em 60 anos de concurso. Para celebrar esse marco, a organização recebeu algumas vencedoras anteriores, como a médica carioca Lúcia Petterle, 69, dona da faixa de Miss Mundo 1971 e única brasileira a vencer o certame internacional.

Em 2017 a também piauiense Monalysa Alcântara venceu o Miss Brasil Be Emotion. Ela teve a grande primeira conquista nacional para o Estado e representou o país no Miss Universo daquele ano. Porém, para o Miss Mundo, será a primeira vez.

Além da faixa e preparação, a miss leva para casa uma coroa exclusiva criada pelo estilista mineiro Tiago Seixas. A joia conta com pedras nas cores da bandeira nacional, uma pedra lilás pela luta contra a hanseníase e a flor-de-lis representando a realeza. Um relógio, uma joia em ouro e esmeralda e uma viagem para Los Angeles com participação em um desfile completam os prêmios.

O show foi transmitido ao vivo pela Rede Brasil e no canal do Concurso Nacional de Beleza no YouTube. Uma das apresentadoras foi Livia Nepomuceno, que disputou o título em 2009, e a ex-BBB Jéssica Mueller estava entre os jurados da noite.

Na noite de sexta (10), o paulista Samuel Costa, 24, levou o título de Mister Brasil CNB 2018, a versão masculina da premiação.

PONTUAÇÃO

Caracterizado por provas preliminares classificatórias, o Miss Mundo é mais conhecido na Europa e Ásia, e um dos concorrentes do Miss Universo --por sua vez, popular nos países latino-americanos.

Em Angra, o Hotel do Bosque foi o cenário onde as misses participaram de desfiles moda praia e noite, prova de talentos, além de uma entrevista preliminar. Outro desafio que vale pontos é a apresentação e defesa de um projeto social, que deve ter sido idealizado e executado pela própria miss em sua região de origem.

Este ano, o Miss Mundo anunciará a sucessora da indiana Manushi Chhillar, 20. Em 2017, Gabrielle Vilela passou no primeiro corte (Top 40), mas não avançou no segundo (Top 15).

Criado em 1951 no Reino Unido por Eric Morley, hoje o concurso é presidido por sua viúva Julia Morley. A vencedora passa o reinado atuando em projetos sociais ao redor do mundo em nome da Miss World Organization, que soma mais de US$ 650 milhões (R$ 2,5 bi) em doações.

As atrizes Suzy Rêgo (1984), Mel Fronckowiak (2007) e Vitória Strada (2014) já disputaram a faixa nacional. Nos EUA, Lynda Carter (1972) e Halle Berry (1986) são destaques.