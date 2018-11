Pietro Fittipaldi deve testar Fórmula 1 pela primeira vez em novembro

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão da F-1 Emerson, está perto de ter seu nome confirmado como um dos pilotos que testarão pela equipe Haas de Fórmula 1 na sessão que será realizada na semana seguinte ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada em novembro.

“Temos uma grande possibilidade e, isso acontecendo, vou estar muito feliz. Sempre foi meu sonho correr na Fórmula 1. Então vamos ver o que acontece. Daqui a algumas semanas, vamos ter um anúncio”, disse o piloto à reportagem.

A confirmação deve coincidir com o GP do Brasil, quando Sergio Sette Camara também deve ser anunciado como o terceiro piloto da McLaren. Assim como em 2018, não haverá brasileiros como titulares na F-1 na próxima temporada.

As negociações entre Pietro e a Haas estavam bem encaminhadas em maio, quando o piloto sofreu sério acidente nos treinos para as 6h de Spa-Francorchamps, etapa do Mundial de Endurance. Vindo do título da World Series, o brasileiro planejava fazer uma temporada com participações em vários campeonatos diferentes, mas a batida, em que quebrou as duas pernas, acabou mudando os planos.

Nos meses que se seguiram ao acidente, a Haas quis primeiramente certificar-se que Fittipaldi estava 100% recuperado para, então, reiniciar as conversas. O piloto de 22 anos disputou algumas etapas da Indy após sua recuperação.

O chefe da Haas, Guenther Steiner, disse à reportagem que, depois que a Haas se assegurou que Fittipaldi estava totalmente recuperado, eles retomaram as conversas sobre o teste, em outubro. O brasileiro esteve no paddock da F-1 nos GPs dos Estados Unidos e do México, onde participou de eventos de seus patrocinadores.

Outro Fittipaldi que vem bem é o irmão de Pietro, Enzo. O piloto de 17 anos sagrou-se campeão da F-4 Italiana no último domingo (28). Membro da academia de pilotos da Ferrari, Enzo também disputou a F-4 alemã neste ano e terminou o campeonato em terceiro.

Os testes de Abu Dhabi serão realizados dia 28 e 29 de novembro no circuito de Yas Marina. Há a expectativa de que Kimi Raikkonen faça sua estreia pela Sauber, e de Lance Stroll ande pela primeira vez com a Force India na ocasião. Os testes serão importantes para as equipes testarem os novos pneus e as especificações de 2019 das asas dianteira e traseira, que serão simplificadas para aumentar o número de ultrapassagens.