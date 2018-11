Pietro, neto de Emerson Fittipaldi, é anunciado como piloto de testes na F-1

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Haas anunciou nesta sexta (9) que o brasileiro Pietro Fittipaldi, 22, será piloto de testes da escuderia em 2019. Ele é o segundo atleta do país anunciado nesta semana por equipes da Fórmula 1. Na última quarta (7), Sérgio Sette Câmara, 20, foi contratado pela McLaren para desempenhar o mesmo papel.

Os dois serão os únicos brasileiros envolvidos na categoria no próximo ano, até o momento.

Pietro é neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da F-1 (1972 e 1974) e vencedor da F-Indy em 1989, mesmo ano em que foi o primeiro piloto do país a vencer as 500 milhas de Indianápolis.

"Não vejo a hora de sentar no cockpit da Haas. Espero que seja a minha porta da entrada para a F-1", disse Fittipaldi nesta sexta, em frente ao paddock da sua nova equipe, em Interlagos.

Ele vai participar do primeiro teste após o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, que encerra a atual temporada da categoria, em 25 de novembro.

Segundo Pietro, as conversas começaram no início deste ano, quando ele competia no Campeonato Mundial de Resistência e Super Formula.

"Era algo que estava acontecendo e correndo bem. Talvez pudesse ter sido concretizado antes, não fosse o acidente que tive", completa o piloto.

Em maio deste ano, Fittipaldi perdeu o controle do carro durante treino para as 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O brasileiro quebrou as duas pernas, teve de passar por cirurgia e ficou mais de dois meses parado.

Ele afirma que mesmo durante o período de recuperação, manteve contato com o italiano Guenther Steiner, diretor da Haas.

"Ele me ligava sempre para saber como estava a recuperação, até que apareceu este convite. Claro que me deixou muito feliz. Quem sabe no futuro estarei competindo na F-1? Este é o que deseja qualquer piloto", completa o neto de Emerson Fittipaldi.

Neste ano, os pilotos da Haas são o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen. A escuderia está em 5o no Mundial de Construtores, com 84 pontos. Competindo na categorias desde 2016, a equipe nunca venceu uma prova ou conquistou um lugar no pódio.

No segundo treino livre realizados na tarde desta sexta, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe e já campeão da temporada Lewis Hamilton, e Sebastian Vettel, da Ferrari. No primeiro treino livre, de manhã, o menor tempo foi marcado por Max Verstappen, da Red Bull.