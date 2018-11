Piloto alemã sofre grave acidente e fratura a coluna em prova da F-3

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um forte acidente chamou a atenção do mundo da velocidade neste domingo (18). A piloto alemã Sophia Floersch, que corre na F-3 pela equipe Van Amersfoot Racing, simplesmente voou com seu carro antes de uma curva no Grande Prêmio de Macau e se chocou violentamente contra uma parede.

Floersch, de apenas 17 anos, sofreu fratura na coluna, e será operada nesta segunda-feira (19). No Twitter, ela tranquilizou os fãs.

"Só queria avisar a todos que estou bem, mas farei uma cirurgia amanhã de manhã. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio. Atualizações em breve", postou a piloto.

Outras três pessoas foram hospitalizadas depois do acidente, incluindo o piloto japonês Sho Tsuboi, sobre quem Sophia Floersch voou após perder o controle do carro, além de dois fotógrafos e um comissário.

Segundo a organização do Grande Prêmio de Macau, todos estavam conscientes quando foram levados ao hospital.