Piloto bate carro em árvore e jovem morre em condomínio de luxo no interior de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto automobilístico Luca de Paula Seripieri, 19, se envolveu em um acidente de carro em um condomínio de luxo de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, que deixou uma estudante de 18 anos morta e quatro pessoas feridas, incluindo Luca.

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 14h deste sábado (22) no condomínio Quinta da Baroneza, quando Luca perdeu o controle do veículo, um Mini Cooper, e bateu em uma árvore na alameda dos Coqueiros. A polícia diz que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Dentro do carro estavam, além de Luca, a estudante Thais Marmo Novak, 18, e três colegas dela, com idades entre 19 e 20 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram retidas nas ferragens e as outras três foram projetadas para fora do veículo.

Todos foram socorridos inicialmente para hospitais da região e, na sequência, para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Thais morreu por volta das 14h deste domingo (23). Segundo a polícia, os demais feridos não corriam risco de morte.

Luca é filho de José Seripieri Junior, fundador e acionista da Qualicorp, que atua no setor de planos de saúde. Ele é piloto de GT3 e ganhou a temporada 2018 da Porsche Cup Império na categoria "4.0 Sport" da Endurance Series.

O jovem fez sua estreia na categoria em 2016 na Endurance Series de Goiânia.

Em nota, a família Seripieri afirmou que lamenta a "irreparável perda de nossa querida Thais Marmo Novak". "Informamos ainda que todos os feridos foram prontamente socorridos e receberam assistência médica irrestrita. Todos os esforços estão sendo feitos para dar apoio aos familiares. Nesse momento tão difícil e sofrido para todos nós, oramos pela Thais e sua família, e pela recuperação de todos", diz o comunicado.

O Quinta da Baroneza, onde ocorreu o acidente, é um condomínio de Bragança Paulista com área total de 10 milhões de m², clube de golfe e uma vila hípica.