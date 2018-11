Piloto desvia de cachorro e vence corrida classificatória na China

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Dan Ticktum, da Red Bull, terminou a corrida na primeira posição, mas passou por uma situação inesperada no GP de Macau (China) da Fórmula 3, neste domingo (18).

Na terceira volta da prova, o britânico levou um susto ao ver um cachorro atravessar a pista, mas demonstrou reflexo e desviou do animal.

Após fazer ruma ultrapassagem e retomar a liderança da prova, Dan se deparou com um cachorro numa curva e precisou tirar o carro da direção do bicho. Por conta da “invasão”, a corrida foi paralisada com o Safety Car.

"O cachorro. Bem, eu sinto que alguém tentou me preparar para tentar tornar isso mais difícil para mim", brincou o piloto após o término da corrida.