Piloto é achado vivo três dias após queda de avião em mata fechada de MT

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto Maicon Semencio Esteves, 27, foi encontrado vivo nesta quarta-feira (7) após a queda de um avião em Mato Grosso, depois de ficar desaparecido por três dias numa região de floresta.

A aeronave, utilizada para pulverização agrícola, caiu em Peixoto de Azevedo, cidade 180 quilômetros distante de Alta Floresta (MT), destino do piloto.

O avião Neiva PT-GSH tinha deixado Porto Nacional (TO) no último sábado (3) e iria para Alta Floresta, mas caiu no domingo (4) numa região de mata fechada. As causas serão investigadas.

A aeronave foi encontrada destruída por empregados de uma fazenda, mas polícia e familiares acreditavam que o piloto pudesse estar vivo porque a cabine do avião estava intacta, a porta estava aberta e não havia marcas de sangue no local.

As buscas foram feitas por equipes da polícia e de fazendas na região em que a aeronave caiu. O piloto foi achado perto de um rio, debilitado pelos dias sem alimentação. Estava, porém, consciente.

Segundo a polícia, Esteves, que é piloto há cinco anos, estava num local a dois quilômetros de distância do avião.

Após ser resgatado, ele foi encaminhado com ferimentos ao hospital local. O piloto segue internado, mas passa bem.

Numa rede social, a namorada do piloto, Rebeca Razzaboni Freitas, grávida de quatro meses, escreveu um agradecimento pelo encontro de Esteves. "Deus é maravilhoso, perfeito o tempo todo! Acharam o Maicon, ele está bem."

O Seripa 6 (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), enviou investigadores ao local para coletar dados e apurar o motivo da queda do avião.

"A investigação realizada pelo Cenipa tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram. A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente", diz trecho de nota do órgão.