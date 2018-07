Pimentel convidará Josué para vice nesta segunda

Folhapress

CATIA SEABRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Minas, Fernando Pimentel, se reúne com Josué Gomes na segunda-feira (23), quando formalizará o convite para que o empresário seja vice de sua chapa ao governo do Estado. A costura tem o apoio do PR de Minas.

O encontro foi marcado a pedido de Pimentel. A cúpula do PT tem lançado dúvidas sobre a hipótese de Josué aceitar a vaga de vice na chapa de tucano Geraldo Alckmin.

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), lembrou, nesta sexta-feira (20), um encontro realizado há cerca de um mês no qual o empresário teria dito só aceitar a vaga de vice de um candidato, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.