Pinacoteca vai ter mostra de Ernesto Neto e coletiva inspirada em Beuys em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma grande exposição do artista carioca Ernesto Neto e uma coletiva com artistas que dialoguem com propostas do alemão Joseph Beuys (1921-1986) são as duas maiores apostas da Pinacoteca de São Paulo para sua programação de 2019.

Segundo Jochen Volz, diretor da instituição, essas mostras, junto com a individual da também carioca Fernanda Gomes, definem o programa do ano, que leva em conta a função social da arte. "São artistas que refletem sobre espaços coletivos e novas formas de pensar as culturas".

A individual de Neto, que ocupa grande parte do prédio principal da Pinacoteca com suas instalações, será aberta em 30 de março.

Já a coletiva chamada "A Escola de Arte: Experimentações em Coletividade" é aberta em 10 de agosto. Estão escalados uma dezena de artistas brasileiros e estrangeiros de inspiração ou que traçam paralelos com Beuys, que imaginam outros futuros e têm ligações com questões sociais e ambientais, além de propor participações ao público, como o tailandês nascido na Argentina Rirkrit Tiravanija.

Na Estação Pinacoteca, três artistas que trabalham com escultura estão escalados: Artur Lescher, em março, Marepe, em julho, e Marcia Pastore, em novembro. "São três conceitos de escultura bastante diferentes", diz Volz. "Em Lescher, é a perfeição, o peso, já Marepe se liga ao popular, ao cotidiano e ao objeto encontrado, e Pastore usa o corpo para a ativação da obra e do espaço por meio de performance", diz.

Estão ainda programadas, para fevereiro, mostras de Marcius Galan, Debora Bolsoni, Regina Parra e Matheus Rocha Pitta. Em outubro, o espanhol Adrià Julià, gravuras do acervo de Leon Ferrari e "Gravura Modernista Social", uma organização a partir de gravuras do acervo.