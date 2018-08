Pinhais é referência para cidade paulista

Da Redação Bem Paraná

Na semana passada a Secretaria de Meio Ambiente de Pinhais recebeu a visita das profissionais do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal de Limeira, São Paulo. O objetivo da vinda até Pinhais foi de conhecer o trabalho realizado nesta área pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, especialmente da Seção de Defesa e Proteção Animal (Sedea) e da Unidade de Vigilância de Zoonoses.

Estiveram no município a médica veterinária, Rafaela de Oliveira Vicente; a diretora Cristiane Kucska Masutti, que foram recepcionadas pela secretária de Meio Ambiente de Pinhais, Rosana Boeira Ilheu e pelas médicas veterinárias da Sedea Solange Marconcin e Janaina Hammerschmidt.

A visita técnica permitiu a troca de experiências e o conhecimento dos fluxos de trabalho de ambas as partes. “Em relação à fiscalização é tudo muito organizado, e com isso as equipes conseguem fazer uma triagem muito boa e os retornos são organizados”, afirmou a médica veterinária Rafaela de Oliveira Vicente. “Os casos têm um retorno, é tudo muito organizado. Isso também dá credibilidade para quem está sendo atendido. E também deixo o convite para que visitem nossa cidade”, completou a diretora Cristiane Kucska Masutti. Outras ações destacadas são as de educação em guarda responsável.