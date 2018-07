Pinhais recebe serviço do Ônibus Lilás

Da Redação Bem Paraná

Pinhais recebeu a unidade móvel de atenção à violência contra as mulheres, o Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. O veículo é referência no atendimento às mulheres.

A unidade móvel traz uma equipe de profissionais que presta atendimentos às mulheres no que diz respeito à assistência social, orientação jurídica, psicológica e segurança pública. Além disso, o intuito é incentivar as mulheres que denunciem qualquer tipo de violência para que garantam seus direitos.

Em Pinhais, os atendimentos foram realizados por meio da parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e aconteceram em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) Tebas, localizada no bairro Jardim Cláudia.