Placar em favor da terceirização no STF é de 5 a 4

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O julgamento da terceirização da chamada atividade-fim (que é o foco de atuação de uma empresa) chegou a um placar de cinco votos a favor da modalidade e quatro contrários, na quarta sessão dedicada ao tema.

O resultado depende, agora, do ministro Celso de Mello e da presidente Cármen Lúcia.

Eles devem apresentar os votos nesta quinta-feira (30), para quando está prevista a retomada do julgamento.

A corte analisa casos anteriores à lei da terceirização.Nesta quarta (29), dois ministros apresentaram seus votos.

Gilmar Mendes apoiou a terceirização de todos os tipos de atividade. Já tinham se posicionado da mesma forma, além dos relatores Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Ao contrário, Marco Aurélio se declarou contra a terceirização irrestrita. O voto dele se somou aos dos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.

A lei que permite a terceirização de todas as atividades foi sancionada pelo presidente Michel Temer no ano passado. Há ações no STF que questionam a constitucionalidade desse texto, mas elas ainda não foram votadas.

Antes da lei da terceirização, a jurisprudência do TST (Tribunal Superior do Trabalho) indicava vedação à terceirização da atividade-fim da empresa e permitia a contratação para atividades-meio. Empresários alegavam que a definição dos diferentes tipos de atividade causava confusão na justiça trabalhista.

Gilmar Mendes argumentou que a terceirização é decorrente da especialização do trabalho e que a Constituição não impõe "modelo específico de produção".

Ele ironizou a classificação dos diferentes tipos de atividade dentro de uma empresa.

"Tenho uma inveja enorme de quem consegue fazer distinção entre atividade-meio e atividade-fim. São pessoas iluminadas", afirmou.

O ministro Marco Aurélio criticou a terceirização irrestrita.

"Hoje nós temos escassez de empregos e mão-de-obra incrível, com número indeterminado de pessoas desempregadas, então a preservação do direito do trabalho mais do que nunca se impõe, tendo em conta os interesses nacionais, e não os internacionais."