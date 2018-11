Planeta Atlântida reúne Alok, Anitta e parceiros de Demi Lovato e Sean Paul

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Planeta Atlântida reúne em 2019 nomes como Anitta, Alok, Wesley Safadão e Clean Bandit, trio britânico responsável por hits como “Solo” (com Demi Lovato) e “Rockabye” (com Sean Paul e Anne Marie).

A 24ª edição do festival será realizada em 1º e 2 de fevereiro na praia de Atlântida, em Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam de R$ 150 a R$ 1.040 e ficam disponíveis no site oficial.

Celebrado desde 1996, o evento tem como característica sua diversidade nos gêneros musicais. Neste ano, além do eletrônico como destaque, passa pelo sertanejo, rock, reggae, forró, pagode, rap e pop.

A dupla sertaneja Henrique & Juliano está escalada em uma programação que ainda conta com Thiaguinho, Pitty, CPM 22, Capital Inicial, Armandinho e Ferrugem.

Lineup do Planeta Atlântida 2019:

Clean Bandit

Alok

Vintage Culture

Anitta

Henrique & Juliano

Thiaguinho + Atitude 67

Wesley Safadão

Slightly Stoopid

Capital Inicial

Ferrugem

Pitty

CPM 22

Armandinho

Vitor Kley

1Kilo

Oriente

Nenhum de Nós

Zeeba

Chemical Surf

Melim

Braza

Filipe Ret

Ponto de Equilíbrio

Seu Cuca

Zullu

Planeta Atlântida 2019

Onde: Saba (av. Interbalneários, 413, praia de Atlântida, Xangri-lá, RS)

Quando: 1º e 2 de fevereiro

Ingressos: R$ 150 a R$ 1.040

Mais informações: planetaatlantida.com.br