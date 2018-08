Plataforma de Educação antecipa os cinco conteúdos mais cobrados na prova de Português

Redação Bem Paraná com assessoria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova marcada por longos textos, principalmente na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Dentro disso, o Português figura como a principal disciplina, sendo responsável por 89% das questões. Com o início do segundo semestre, quando a prova é aplicada, Vinicius Beltrão, professor do SAS Plataforma de Educação, identificou os cinco conteúdos mais cobrados pelo exame.

1 – Leitura e Interpretação de textos

Interpretação de texto é, de longe, a habilidade mais exigida pela prova de Português do ENEM – foram 219 questões ao longo dos últimos oito anos. Na parte prática, é importante que os alunos estudem recursos verbais e não-verbais; comparação entre textos; inferências e TICS (Tecnologias de Informação e Comunicação). “A prova não exige apenas o conhecimento prático da disciplina, mas também provoca o aluno a trabalhar com máxima atenção à leitura de conteúdos e enunciados”, ressalta o professor.

2 – Estrutura textual e Análise do discurso

A segunda habilidade mais cobrada pela disciplina de Português é conhecimento de estrutura textual e capacidade de análise do discurso. Segundo Beltrão, é interessante focar os estudos em análise de tipos textuais; progressão temática; estratégias argumentativas e recursos poéticos.

3- Leitura e artes

Questões que cobram interpretação e leitura de conteúdos artísticos tiveram incidência de 12,1% ao longo dos oito anos de prova. “Vanguardas europeias; arte urbana e teatro foram os principais temas”, destaca.

4- Gênero textual

Como o quarto assunto mais cobrado entre questões de Português do ENEM, identificação e análise de gêneros textuais envolvem pontos como: atenção à função social do texto; diferença e análise de gêneros jornalísticos e populares; identificação de interlocutores e de elementos que interferem na construção dos textos.

5- Variação linguística

Variação regional, social e temporal – são esses os principais tópicos que podem ser cobrados dentro desse tema. “É importante que o estudante compreenda como a variação linguística pode ser um instrumento de construção de personagens (históricos ou fictícios) e de formação da identidade cultural”, completa o especialista.

