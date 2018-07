PM aposentado morre ao reagir a assalto em posto de gasolina na região sul de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial militar aposentado Claudemir Dias de Oliveira, 52, morreu na noite desta sexta (27) ao reagir a uma tentativa de assalto em um posto de gasolina na estrada do M'Boi Mirim, na região sul de São Paulo.

Segundo Secretaria de Segurança Pública, Oliveira estava do lado de fora da loja de conveniência do posto, sentado à mesa com um primo, quando um homem chegou em uma moto Honda CG San, por volta das 21h30.

O ladrão anunciou o assalto e o PM, que também estava armado, reagiu.

Durante a troca de tiros, Oliveira foi baleado e o bandido fugiu a pé, deixando a moto no local.

Outros dois homens que esperavam o ladrão em outra moto também fugiram.

Oliveira foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.