PM apreende motos após 'rolezinho' na marginal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu 28 motocicletas, por volta das 23h30 de terça-feira (23), após evento batizado por seus frequentadores de "rolezinho das marginais".

Cerca de 70 pessoas participavam do encontro, que inclui manobras perigosas e em alta velocidade na marginal Pinheiros. O mesmo por vezes ocorre na marginal Tietê, segundo vídeos compartilhado nas redes sociais pelos motociclistas.

Segundo a PM, foram feitos 141 autos de infração de trânsito, como dirigir sem carteira de habilitação ou com licenciamento atrasado, ou ainda com veículo em mau estado de conservação. Os motoqueiros autuados tiveram as CNHs suspensas e terão ainda de pagar multa de R$ 2.934,70.

O grupo era monitorado havia dois meses pelo Comando de Policiamento de Trânsito, tanto na marginal Pinheiros como Tietê.

"Além de não possuírem autorização do poder público para tal [organizar a reunião], os integrantes do evento colocavam a si mesmos e outras pessoas em risco. As manobras eram realizadas na via pública comum, sem nenhum tipo de proteção ou estrutura específica", afirma trecho de nota da polícia.

Segundo vídeos compartilhados pela internet, os motoqueiros nesses encontros trafegam entre veículos de passeio e caminhões, em alta velocidade. Além disso, empinam as motos, que seguem em alta velocidade, equilibradas por uma roda apenas e, em alguns casos, com duas pessoas no veículo.